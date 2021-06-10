Частини "Північного потоку 2" з'єднали і завтра почнуть заповнювати газом

Будівництво першої нитки газопроводу "Північний потік 2" технічно завершено, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Морська частина першої нитки" Північного потоку 2 "технічно завершена. 4 червня була закінчена трубоукладки, сьогодні здійснено захлёст - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднані між собою", - заявила прес-служба Nord Stream 2 AG.

"Із завтрашнього дня починаються пусконалагоджувальні роботи по заповненню газопроводу газом", - анонсує Nord Stream 2 AG.

Трубоукладальні роботи по морській частині другої нитки тривають.

Морський газопровід "Північний потік 2" проходить від компресорної станції в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує "Північний потік 2" власними силами, так як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу.