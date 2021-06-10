Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

На минулому у вівторок, 8 червня аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики іноземні інвестори придбали цінних паперів у національній валюті на суму 6,1 млрд гривень. Для того, щоб оплатити цю інвестицію, вони з понеділка по середу продавали валюту на міжбанківському валютному ринку, а Національний банк проводив інтервенцію за інтервенцією, скуповуючи надлишки і не дозволяючи гривні надмірно зміцнитися.

Сьогодні, коли продажі нерезидентів вже закінчилися, ринок увійшов у нормальне русло. Невеликий попит на валюту на початку торгів створили спекулянти, що поспішили зафіксувати прибуток і відкупити продані раніше обсяги валюти. В результаті на початку торгів число покупців перевищила кількість продавців, і котирування пішли вгору, досягнувши 27,125 гривень на покупку і 27,14 гривень на продажу. Однак виросли котирування привернули увагу експортерів, які потребують гривні для проведення господарських операцій. Попит і пропозиція зрівноважилися, і аж до кінця торгової сесії угоди проходили в діапазоні 27,10-27,13 гривень.

Закрили торги четверга на 1,5 копійки на купівлі і на 1 копійку на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,05 / 27,12 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися вже вчорашнього: спред на старті склав 7 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 27,10 гривень пройшла в 9:41. З ранку обсяг заявок на покупку в два рази перевищував обсяг на продаж. Спекулянти, що кинулися фіксувати прибуток і відкуповуватися продану раніше валюту, спровокували зростання котирувань, і до 10:50 вони досягли денних максимумів. До 12 години велика частина угод була проведена, після чого на ринку був досягнутий баланс попиту-пропозиції. Оцінивши ситуацію, що склалася, Національний банк утримався від участі в торгах і навіть не з'явився на ринку. Сьогодні в цьому не було ніякої необхідності.

Котирування закриття - 27,105 / 27,12 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні впав в 2 рази в порівнянні з вчорашнім днем і склав 123,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1046 гривень.

Офіційний курс долара на 11 червня встановлений на позначці 27,1068 гривень за долар, зростання на 1,62 копійки.

Офіційний курс євро на 11 червня встановлений на позначці 32,989 гривні за євро, зниження на 3,58 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2174. Сьогодні графік євро нагадував «американські гірки»: протягом трьох годин євро то злітав до позначки 1,2194 долара, то падав до рівня 1,2142 долара, після чого знову кидався вгору. Причиною стало засідання Європейського центробанку і подальша прес-конференція президента ЄЦБ Крістін Лагард, на якій прозвучала інформація про перспективи відновлення європейської економіки.

Російський рубль вже кілька днів демонструє стабільне зростання американського долара. Сьогодні він зміцнився до рівня 71,70 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,90-72,05 рубля за долар. В Україні готівковий рубль сьогодні так само, як і вчора, продавали по 3,71-3,73 гривні за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Розпочата сьогодні стабілізація на міжбанківському валютному ринку з великим ступенем ймовірності збережеться і завтра. Національний банк постарається добитися рівноваги попиту-пропозиції, не вдаючись до інтервенцій. Але всі знають, що якщо знадобиться, він в будь-яку хвилину з'явиться на ринку, щоб уберегти гривню від надто сильних коливань.

У п'ятницю число покупців валюти може вирости за рахунок тих, хто відкладав угоди, розраховуючи на подальше здешевлення долара. Це призведе до зростання котирувань, але воно буде незначним.

Готівковий долар в Києві до вечора подорожчав до 27,09-27,10 гривень. Припущення про чергове «локальному дні» може спровокувати в п'ятницю зростання попиту на готівкового «американця». В цьому випадку долар додасть до своєї ціни ще 4-5 копійок; сильніше завтра він навряд чи виросте.

Готівковий євро буде цілком орієнтуватися на долар і може так само вирости слідом за ним. Його ціна, яка сьогодні опускалася до 32,95-32,98 гривень, в п'ятницю швидше за все знову повернеться вище позначки 33 гривні.

Що стосується російського рубля, його ціна в Україні залишиться стабільною, а коливання завтра будуть несуттєвими.