Аеропорт Ярославського відновив 84% докарантинного пасажиропотоку

У травні 2021 року Міжнародний аеропорт "Харків" бізнесмена Олександра Ярославського практично повернувся до допандемічних обсягів перельотів і пасажиропотоку, повідомляє РБК-Україна.

"Пасажиропотік у травні 2021 року досяг 95,9 тисячі - це 84% від показника 2019 року. Щомісяця аеропорт стає ближче до докарантинних показників у зв'язку з відкриттям нових напрямків, а також з ослабленням обмежень на відвідування ряду країн" , - повідомила прес-служба.

У травні минулого року перельоти всередині країни і за кордон були заборонені, тому статистику травня 2021 року в Міжнародному аеропорту "Харків" порівнюють з показниками 2019 року.

"Кількість міжнародних рейсів, виконаних з аеропорту в травні цього року, склала 95% від показника 2019 року. Відбулося 318 вильотів у міжнародних напрямках, якими скористалися 88,7 тисячі осіб. Кількість внутрішніх рейсів зросла в порівнянні з показниками 2019 року на 6%, до 154, ними скористалися 7,2 тисячі пасажирів" , - розповіли в прес-службі аеропорту.

Загальна чисельність вильотів склала 472 - це всього на 8 менше, ніж у травні докарантинного року.

Найпопулярнішими напрямками травня поточного року стали Анталія, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ і Хургада. Українці вже відкрили сезон відпусток і активно подорожують до Туреччини та Єгипту.

До того ж у травні харківський аеропорт Ярославського розширив карту польотів. SkyUp Airlines і Wizz Air відкрили три регулярних напрямки з Харкова в курортні Ларнаку (Кіпр), Батумі (Грузія) і Тирану (Албанія). Крім цих рейсів, у літньому сезоні з Харкова доступні прямі регулярні перельоти в Тіват (Чорногорія), Бургас (Болгарія), Тбілісі (Грузія), Бодрум, Стамбул (Туреччина), Одесу, Київ, а також чартерні рейси в міста Туреччини та Єгипту.

Квитки вже доступні на сайтах перевізників, у туроператорів, на сайті або в касах аеропорту.

При плануванні поїздок усе ще потрібно уточнювати актуальні правила відвідування обраної країни, а також правила в'їзду в Україну.