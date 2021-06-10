Команда посольства США одягнула форму української збірної на Євро-2020

Команда посольства США одягнула форму української збірної на Євро-2020

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд, повідомляє Украинская правда.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"
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Співробітники Посольства США в Україні
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Крістіна Квін
  • 10 червня стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолютно слушним.
  • Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.

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