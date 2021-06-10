Команда посольства США одягнула форму української збірної на Євро-2020

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд, повідомляє Украинская правда.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"

Співробітники Посольства США в Україні

Крістіна Квін