Голова правління Нафтогазу сумнівається в необхідності IPO всієї групи

Проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" як материнської компанії всієї групи "Нафтогазу" має низку недоліків і слід розглянути альтернативи, вважає голова правління НАК Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не впевнений, що IPO конгломерату (а НАК - це конгломерат) – найкраща ідея", - сказав він в організованому U.S. - Ukraine Business Council в четвер вебінарі, перебуваючи в поїздці до Вашингтона.

За словами Вітренка, можливо, IPO окремо "Укргазвидобування" буде кращим варіантом, зрозумілішим для інвестора, тоді як продаж усього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом.

Голова правління додав, що можливими є варіанти окремих вертикально інтегрованих нафтової і газової компанії, компанії в теплопостачанні, і тема таких "плаваючих" конгломератів дискутується на рівні наглядової ради.

Вітренко висловив думку, що, окрім IPO, варто розглядати й опцію залучення стратегічного інвестора і загалом варто відштовхуватися від активу в питанні способу та часу можливого продажу.

Він також зазначив, що різні активи компанії можуть мати різну швидкість підготовки до залучення інвестора.

У будь-якому разі, наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України", ухвалення рішення про готовність до IPO всієї компанії - це рішення виключно уряду.

Як повідомлялося, звільнений наприкінці квітня цього року Андрій Коболєв ставив за мету виведення "Нафтогазу" на IPO за кілька років. Кабінет Міністрів минулого року затвердив політику власності НАК з планом IPO міноритарного пакета.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.