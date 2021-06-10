Вірменія припинить називати свій алкоголь "коньяком" за 3 мільйони євро

Уряд Вірменії схвалив угоду з ЄС, яка передбачає надання Єревану 3 мільйонів євро за відмову від слова «коньяк» щодо вірменської алкогольної продукції, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє PanArmenian, передбачена Угодою тримільйонна програма фінансується з бюджету ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Її мета - сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічного зазначення "коньяк" для вірменської продукції, а також допомогти виробникам Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках.

Серед іншого, програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Відмова Вірменії від "коньяку" передбачена підписаною в 2017 році Угодою про всеосяжне і розширене партнерство, яка повністю набула чинності з 1 березня 2021 року. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмову від назви "коньяк".