Екссекретар РНБО висловився про скандальне інтерв’ю Путіна: недоречний тролінг
Президент Росії Володимир Путін своїм інтерв'ю хотів "потролити" керівництво України, заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24, повідомляє Украина24.
"Цікаво, що це інтерв’ю було зроблено вчора вночі, буквально опівночі. Я ще вночі його побачив і здивувався, що не так багато переглядів було. Якось не дуже сильно його розганяли. Дивно, радше, це для нас все адресувалося. Чому така позиція? Позиція в принципі дуже проста – 20 хвилин Путін говорить тільки про Україну, і виділив окремий час, щоб потролити керівництво України. Можна по-різному ставитись до Зеленського, опозиційні партії його критикують, але в таких відносинах ми всі маємо підтримувати президента, ми маємо чітко тримати одну лінію стосовно Росії. Так-от, такий тролінг я вважаю абсолютно недоречним", — сказав він.
Данилюк пояснив, чому він проти зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
"Фактично Путін сказав: про міжнародну безпеку я тут з Байденом планую поговорити, і це не ваша (України – ред.) справа взагалі. А що стосується Донбасу – то це ваші (України – ред.) внутрішні проблеми, а Крим – це взагалі поза межами дискусії. Фактично що зараз робить Путін – він нагадує нашій владі про те, що ви там щось говорили про зустріч, а зараз замовкли, то я вам нагадую, що я не проти, але на моїх умовах. Саме про це воно й було. На зустрічі з Зеленським Путін говоритиме у своєму стилі, принижуючи українське керівництво. Тому я був проти цієї зустрічі, доки там не буде погоджено дві теми – Донбас і Крим. До того немає чого зустрічатися", — сказав він.