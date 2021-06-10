Екссекретар РНБО висловився про скандальне інтерв’ю Путіна: недоречний тролінг

Президент Росії Володимир Путін своїм інтерв'ю хотів "потролити" керівництво України, заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24, повідомляє Украина24.

"Цікаво, що це інтерв’ю було зроблено вчора вночі, буквально опівночі. Я ще вночі його побачив і здивувався, що не так багато переглядів було. Якось не дуже сильно його розганяли. Дивно, радше, це для нас все адресувалося. Чому така позиція? Позиція в принципі дуже проста – 20 хвилин Путін говорить тільки про Україну, і виділив окремий час, щоб потролити керівництво України. Можна по-різному ставитись до Зеленського, опозиційні партії його критикують, але в таких відносинах ми всі маємо підтримувати президента, ми маємо чітко тримати одну лінію стосовно Росії. Так-от, такий тролінг я вважаю абсолютно недоречним" , — сказав він.

Данилюк пояснив, чому він проти зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.