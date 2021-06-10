Вдень 10 червня на кордоні Азербайджану і Вірменії військові влаштували перестрілку. Загиблих і поранених в результаті інциденту немає. У події Баку і Єреван звинувачують один одного, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляють прес-служби міністерств оборони Азербайджан і Вірменія.

У Міноборони Азербайджану зазначили, що вдень 10 червня на вірмено-азербайджанському кордоні в Кельбаджарському районі військові піддалися обстрілу з боку Вірменських позицій.

"В результаті обстрілу азербайджанські військовослужбовці не загинули і не отримали поранення" , - уточнили у відомстві, звинувативши Єреван в загостренні ситуації в прикордонних районах.

Своєю чергою в оборонному відомстві Вірменії заявили, що військові Азербайджану спробували провести інженерні роботи в прикордонній зоні. Вірменські військовослужбовці спробували їх зупинити. У відповідь азербайджанська сторона відкрила вогонь.

"Вірменські прикордонники відповіли. Жертв в результаті перестрілки з вірменської сторони немає" , - уточнили в Міністерстві.

Нагадаємо, раніше азербайджанські військові заявили про спробу диверсійної групи з Вірменії перетнути кордон. Одного з вірменських військовослужбовців затримали, інші відступили.

Відзначити, Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.