На кордоні Азербайджану і Вірменії військові влаштували перестрілку
Вдень 10 червня на кордоні Азербайджану і Вірменії військові влаштували перестрілку. Загиблих і поранених в результаті інциденту немає. У події Баку і Єреван звинувачують один одного, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомляють прес-служби міністерств оборони Азербайджан і Вірменія.
У Міноборони Азербайджану зазначили, що вдень 10 червня на вірмено-азербайджанському кордоні в Кельбаджарському районі військові піддалися обстрілу з боку Вірменських позицій.
"В результаті обстрілу азербайджанські військовослужбовці не загинули і не отримали поранення", - уточнили у відомстві, звинувативши Єреван в загостренні ситуації в прикордонних районах.
Своєю чергою в оборонному відомстві Вірменії заявили, що військові Азербайджану спробували провести інженерні роботи в прикордонній зоні. Вірменські військовослужбовці спробували їх зупинити. У відповідь азербайджанська сторона відкрила вогонь.
"Вірменські прикордонники відповіли. Жертв в результаті перестрілки з вірменської сторони немає", - уточнили в Міністерстві.
Нагадаємо, раніше азербайджанські військові заявили про спробу диверсійної групи з Вірменії перетнути кордон. Одного з вірменських військовослужбовців затримали, інші відступили.
Відзначити, Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.