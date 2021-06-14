Неврологи назвали простий шлях до ефективного навчання і запам'ятовування

Команда вчених під керівництвом старшого дослідника Національного інституту неврологічних розладів та інсульту Національного інституту здоров'я (NINDS) Леонардо Г. Коена провела дослідження мозку під час навчання і з'ясувала, наскільки корисні короткі перерви при освоєнні нової інформації, повідомляє Лента.Ру.

Регулярно відпочиваючий мозок багаторазово і швидко відтворює спогади про недавно впізнаним інформації або практиках. Чим частіше людина відтворює під час відпочинку нову інформацію, тим краще засвоює її і застосовує. Висновки неврологів опубліковані в журналі Cell Reports. В ході дослідження 33 здорових добровольців вчені виявили мозкову активність, яка виникає, коли людина освоює нову навичку. А короткі перерви стали ключем до ефективного навчання. Виявилося, що під час відпочинку мозок добровольців швидко і багаторазово відтворював прожитий через навчання досвід і тим краще його засвоював.

"Наші результати підтверджують ідею про те, що хто пильнує відпочинок грає настільки ж важливу роль, як і практика в освоєнні нового навику. Мабуть, це період, коли наш мозок стискає і консолідує спогади про те, що ми тільки що практикували", - пояснив Леонардо Г.

Коен, доктор медицини, старший дослідник Національного інституту неврологічних розладів та інсульту NIH (NINDS) і старший автор дослідження. Він додав, що розуміння ролі нейронного відтворення під час короткого відпочинку може не тільки поліпшити методи освоєння нових знань, але і допомогти пацієнтам відновити навички, втрачені після неврологічних травм, таких як інсульт.

Вчені пояснили, що твердження про важливість нічного сну при навчанні, під час якого інформація переходить з короткочасної в довготривалу пам'ять, залишається вірним, а нове відкриття доводить, що під час неспання за умови дотримання коротких перерв, мозок здатний в 20-25 разів швидше обробляти нову інформацію, покращуючи продуктивність випробуваного.

"Це говорить про те, що під час неспання мозок пов'язує воєдино спогади, необхідні для оволодіння новим навиком", - пишуть вчені.

Активність відтворення часто відбувається в сенсомоторних областях мозку, які відповідають за контроль рухів. Однак активність спостерігалася в гіпокампі і енторінальной корі (частини кори головного мозку, розташованої в скроневій частці і відноситься до гіппокамповой формації).