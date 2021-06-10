Нафтогаз шукає альтернативу контракту з "ЙЕ Енергією" Фірташа

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко піддав критиці укладений його попередником Андрієм Коболєвим великий річний контракт на поставку газу для потреб населення з компанією "ЙЕ Енергією" Дмитра Фірташа і заявив про пошук альтернативи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми дивимося на контракт. Певна річ, яка мені не подобається, що компанії Фірташа купують нижче спотової ціни і можуть продати цей газ промисловим споживачам. Ми створили компаніям Фірташа можливість для арбітражу", - сказав він під час організованого U.S. - Ukraine Business Council у четвер вебінару, перебуваючи в поїздці до Вашингтона.

Вітренко уточнив, що контракт ще залишається в силі, але щодо нього були поставлені питання різними органами, зокрема Антимонопольним комітетом України, і створені ним можливості суперечать задекларованій боротьбі з олігархами.

Глава правління "Нафтогазу" зазначив, що триває пошук альтернативних рішень в умовах, поки в Україні немає ліквідного ринку газу для річних контрактів. Як приклад він навів створення "групи, що балансує" з приватними гравцями ринку, в якому НАК міг би виступити постачальником газу, але одночасно мав би можливість сприяти розвитку ринку.

Вітренко додав, що паралельно "Нафтогаз" продовжить розвивати компанію з постачання газу населенню, щоб відчувати і мати вплив на ринок, проте не має наміру ставати домінуючим гравцем на ньому і сприятиме розвитку конкуренції.

Як повідомлялося, з 1 квітня передбачалося перевести всіх побутових споживачів газу на річні контракти. Для цього Кабмін 3 березня доручив Мінекономіки підготувати проект рішення, що передбачає продаж АТ "Укргазвидобування" в березні 2021 року газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів комунальних послуг, зокрема ОСББ і ЖБК, за фіксованою ціною на термін з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022-го.

Окрім цього, Кабмін мав намір зобов'язати "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз". Вітренко, який ініціював це доручення, пояснив, що вже в березні необхідно здійснити всю кампанію контрактування, щоб із квітня з'явився річний продукт на роздрібному ринку.

Проте "Нафтогаз" та "ЙЕ Енергія" наприкінці березня повідомили, що підписали угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу запропонувати населенню нові річні контракти.

У результаті перехід на річні контракти було здійснено з 1 травня, група "Нафтогаз" запропонувала споживачам ціну 7,96 грн/куб. м, а пов'язані з "ЙЕ Енергія" компанії - 7,99 грн/куб. м, тоді як до цього з початку року вони та більшість постачальників тримали ціну 6,99 грн/куб. м.

"ЙЕ Енергія" у 2020 році реалізувала на ринку країни 5,6 млрд куб м газу та 35 тис. МВт електроенергії. Компанія реалізує і ресурс вітчизняних газовидобувних підприємств, і ресурс іноземних компаній.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.