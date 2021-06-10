Арахамія перерахував головні цілі "СН" на поточний рік
Партія "Слуга народу" до кінця року має намір реалізувати реформи судової системи і Служби безпеки, а також вирішити питання впровадження накопичувальної пенсії, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
"Перше питання – судова реформа. Друге – реформа СБУ та створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання – система накопичувальної другої пенсії", — сказав він.
За словами Арахамії, концепція накопичувальної пенсійної системи вже створена. Але буде велике громадське обговорення.