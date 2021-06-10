Арахамія перерахував головні цілі "СН" на поточний рік

Партія "Слуга народу" до кінця року має намір реалізувати реформи судової системи і Служби безпеки, а також вирішити питання впровадження накопичувальної пенсії, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Перше питання – судова реформа. Друге – реформа СБУ та створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання – система накопичувальної другої пенсії" , — сказав він.

За словами Арахамії, концепція накопичувальної пенсійної системи вже створена. Але буде велике громадське обговорення.