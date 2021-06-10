На курортах Херсонщини відкриють пункти щеплення для всіх бажаючих

У курортних містах Херсонської області на наступному тижні відкриють чотири додаткові пункти вакцинації від коронавірусу, де будуть робити щеплення всі бажаючі, повідомляє Херсон Онлайн.

Про це повідомив директор обласного департаменту здоров'я Віктор Короленко.

"Додаткові пункти вакцинації відкриють в Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще один - в Голій Пристані або Бериславі, - сказав Віктор Короленко.

Також він розповів, що з 8 червня в Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку почалася вакцинації працівників баз відпочинку.

Крім того, в області відкрили шість пунктів вакцинації для людей, які перетинають КПВВ Чонгар і Каланчак. Тут можуть вакцинуватися всі бажаючі жителі анексованого Криму, якщо вони мають паспорт громадянина України.

Короленка розповів, що вже були випадки, коли кримчани приїжджали для проходження вакцинації на контрольному пункті в'їзду-виїзду.