"Слухають жо * ою "- в" Медузі" прокоментували чутки про закриття

На сайті радіостанції "Голос Америки" 10 червня з'явилася новина, що генеральний директор визнаного в Росії іноземним агентом видання "Медуза" Галина Тимченко оголосила про закриття проекту, повідомляє Страна.ua.

У статті "Голосу Америки" також йшлося про борги "Медузи". Але після спростування Тимченко інформації про закриття стаття була видалена. Зараз за посиланням відкривається порожнє поле з написом "Сторінка не існує".

Тимченко в розмові з Forbes спростувала пояснила, звідки міг піти слух про закриття "Медузи".

За її словами, вона читала лекцію в Інституті Кеннана, і "Голос Америки" невірно витлумачив її посил.

"Йшлося про перші дні, коли ми дізналися про статус іноагента (це було в кінці квітня - Ред.), Я тоді дійсно думала вмирати. Однак видання не закривається і продовжує роботу. Вони слухають жо * ой, можете так і написати. Я допускаю, що у мене дуже поганий англійська. Він, правда, не настільки поганий, щоб не знати слова close. Навіть якщо я говорю з жахливим акцентом, слово open і close, alive and dead я все ж можу вимовити" , - сказала Тимченко.

Вона також спростувала інформацію "Голосу" про збитку "Медузи" в € 2 мільйони.

"Я говорила, що план по виручці видання був більше € 2 млн і тепер ми не виконаємо цей план", - уточнила Тимченко.

Скільки грошей видання зібрало за допомогою донатів від читачів, Тимченко не розголошує.