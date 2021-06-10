"Слава Україні" може стати офіційним футбольним символом

Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує гаслам "Слава Україні" і "Героям Слава" надати статус офіційних футбольних символів.

"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел" Слава Україні "і" Героям Слава ". Про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України в її неподільних межах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей) ", - написав президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці в фейсбуці ввечері в четвер.

Він подякував уболівальникам за підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної, а також за небайдужість, за відверті публічні позиції і щиру реакцію на поточні події.

"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші" друзі "сприяли тому, що сьогодні всі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - підкреслив президент УАФ.