"Найкраща бунтарка": Тіна Кароль постала в зухвалому образі
Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий знімок, повідомляє УНИАН.
У кадрі вона позувала в чорних лакових штанях, бежевій майці і бандані. Також вона піднесла до губ одну руку з темним манікюром.
"Привіт", - коротко підписала знімок Кароль.
Шанувальники оцінили новий образ співачки.
"Від білої королеви до чорної", "Найкраща бунтарка", "Боже, я закохуюся в неї знову і знову", "Ера високого стилю", - пишуть користувачі мережі в коментарях.
Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol