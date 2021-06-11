"Найкраща бунтарка": Тіна Кароль постала в зухвалому образі

Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий знімок, повідомляє УНИАН.

У кадрі вона позувала в чорних лакових штанях, бежевій майці і бандані. Також вона піднесла до губ одну руку з темним манікюром.

"Привіт" , - коротко підписала знімок Кароль.

Шанувальники оцінили новий образ співачки.

"Від білої королеви до чорної", "Найкраща бунтарка", "Боже, я закохуюся в неї знову і знову", "Ера високого стилю" , - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol