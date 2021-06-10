Pfizer і Moderna провокують проблеми з серцем у чоловіків

Вакцина Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків. Про це свідчать дані моніторингу безпеки вакцин, проведеного Центрами США з контролю і профілактики захворювань (CDC, повідомляє РБК-Україна.

У звіті йдеться про те, що після другої дози вакцини Pfizer і Moderna молоді чоловіки відчували запалення серця. При цьому кількість таких людей виявилося більше, ніж очікувалося, пише Reuters.

Розслідування безпеки вакцин почалося після того, як Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про зв'язок з цим захворюванням у молодих чоловіків після вакцини Pfizer.

За даними CDC, деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація через проблеми з серцем, але більшість з них повністю позбулися симптомів.

Проблеми з серцем після вакцин виникають у людей у віці від 12 до 24 років. Більшість випадків відбулося протягом тижня після вакцинації.

"У осіб віком від 16 до 24 років після введення другої дози вакцини було зареєстровано 283 випадки запалення серця. Це можна порівняти з очікуваннями від 10 до 102 випадків для цього вікового діапазону на основі фонової захворюваності населення США" , - йдеться в повідомленні CDC.

Ще одна система моніторингу безпеки вакцини (VSD) показала збільшення частоти серцевих запалень у людей від 16 до 39 років після їх другого щеплення у порівнянні з частотою, що спостерігається після першої дози.

У Pfizer заявили, що підтримують оцінку CDC щодо випадків запалення серця.

"Кількість повідомлень невелика, враховуючи кількість введених доз" , - додали в Pfizer.

У США близько 130 мільйонів людей отримали обидві дози однієї з мРНК-вакцин.

"Важливо розуміти, що ретельна оцінка звітів триває, і не було зроблено висновку про те, що мРНК вакцини COVID-19 викликають міокардит або перикардит" , - йдеться в заяві компанії.

У компанії Moderna повідомили, що також не встановили причинно-наслідковий зв'язок з цим захворюванням і вакциною. Там кажуть, що активно працює з органами охорони здоров'я та регулюючими органами для подальшої оцінки цієї проблеми.

CDC наступного тижня проведе засідання свого Консультативного комітету з практики імунізації для подальшої оцінки доказів та оцінки ризику міокардиту після вакцинації мРНК від COVID-19.