ВСУ випробували новий плаваючий БТР

Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з поліпшеними характеристиками для подолання водних перешкод для Військово-морських сил Збройних сил України, повідомляє Телеграф.

Про це повідомляє в четвер, 10 червня, Міністерство оборони України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена необхідністю комплектування підрозділів ВМС ЗС України бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів.