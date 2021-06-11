Іменини 11 червня: кого привітати та як назвати дитину

У православній традиції прийнято кожен день в році шанувати пам'ять деяких святих і мучеників. У день церковної пам'яті святого зі своїм ім'ям християнин відзначає іменини. Головним покровителем людини вважається той святий, чиї іменини найближче до Дня народження, повідомляє УНИАН.

Чоловічі іменини 11 червня 2021 року

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Андрій: форма давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".

Богдан: від давньоруського "Богъ" (Бог) + "даний" (даний) - "даний Богом", "Божий дар", "дарований Богом".

Іван, Ян: походить від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Костянтин: від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Лука: від латинського lux - "світло".

Жіночі іменини 11 червня 2021 року

Марія: варіант давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

Фаїна: походить від давньогрецького імені Фаейн (Фаїні) - "сяюча", "блискуча".

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