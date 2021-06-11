Арестович повідомив про фейкових полонених з обмінного списку РФ

Російська сторона подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими, розповів радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє РБК-Украина.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Право на владу". За словами Арестовича, російська сторона в ТКГ подала список з 90 осіб на обмін полоненими. Однак тільки 16 осіб з цього списку змогла встановити СБУ, а решта виявилися фейковими.

"Росія в списку на обмін подає фейкових людей. 16 осіб з 90 (були підтверджені СБУ з переліку, який подала РФ - ред.). Наші підтверджені всі, в них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас (Україну, - ред.) направляють на прямі переговори з "ЛНР" і "ДНР"" , - сказав Арестович.

Він додав, що Росія звикла "торгувати головами". Цьому їх навчив східний досвід - Сирія і Чечня.