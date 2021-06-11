Криптовалюту очікують нові обмеження

Широкому використанню криптовалюти в банківській сфері можуть перешкодити нові правила, які пропонує ввести Базельський комітет з банківського нагляду, повідомляє Лента.Ру.

Ця організація, яка встановлює єдині стандарти в регулюванні діяльності фінансових установ в різних країнах, хоче ввести нові вимоги до банківського капіталу, які передбачають повне покриття втрат по будь-яких активів у біткоїни пише Reuters.

Це перша спеціальна вимога Базельського комітету, що стосується цього нового для фінансового світу явища. Організація заявила, що частка криптовалюти в активах банків поки обмежена, але, якщо не ввести нові вимоги до капіталу, її зростання може поставити під загрозу світову фінансову стабільність - через можливі шахрайські дії, кібератаки, відмивання грошей і фінансування терористів.

Зараз сукупна вартість криптовалюти досягає близько 1,6 трильйона в усьому світі, що як і раніше становить незначний відсоток від загальних інших активів банків.

У червні біткоїн отримав статус легального платіжного засобу в Сальвадорі, який став першою країною, що пішла на такий крок.

Однак в останні місяці валюта стикається з великою волатильністю, частково пов'язаної зі скептичною риторикою влади різних країн. Зокрема, на серйозне посилення заходів, що стосуються криптовалюти, пішов Китай.

Політика Пекіна надавала негативний вплив на курс біткоїна. 8 червня додатково обвалили цю валюту і новини з США: там владі вдалося повернути частину викупу в біткоїнах, який заплатив хакерам найбільший в США оператор паливних трубопроводів Colonial Pipeline.