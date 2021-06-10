Бундестаг відхилив резолюцію по "СП-2"

У Німеччині більшість депутатів Бундестагу в четвер, 10 червня, проголосували проти резолюції про визнання проєкту Північний потік-2 шкідливим для клімату, повідомляє Кореспондент.

Постанова "Перегляд курсу в політиці щодо Росії - послідовно захищати права людини, демократію і європейський світопорядок" було висунуто депутатами фракції Союз-90/Зелені, передає пресслужба парламенту.

Вони, зокрема, закликають уряд Німеччини "визнати, що новий газопровід, такий як Північний потік-2, не потрібен для енергопостачання Європи, але, перш за все, шкідливий для клімату". Таким чином, зазначено в документі, що Берліну слід "відмовитися від проєкту".