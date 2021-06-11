Виявлено яйце віком понад тисячу років
Археологи в Ізраїлі виявили майже ціле куряче яйце, вік якого приблизно одна тисяча років. Розкопки проводили біля міста Явне, повідомляє Обозреватель.
Про це пише Israel Antiquities Authority. Знахідка датується візантійським періодом.
"Фрагменти яєчної шкаралупи відомі з попередніх періодів, але через тендітні шкаралупи яєць майже не збереглися цілі курячі яйця. Навіть на світовому рівні це вкрай рідкісна знахідка", – розповіла докторка Лі Перрі Гель.
Вчена додала, що археологи іноді знаходять древні страусині яйця, де товща шкаралупа зберігає їх цілими.
"Навіть сьогодні яйця рідко виживають довго в пакетах супермаркетів. Дивно думати, що це тисячолітня знахідка! Унікальне збереження яйця явно пов'язано з умовами, в яких воно лежало століттями, розташованими у вигрібній ямі, що містить м'які людські відходи, які зберегли його", – додала археологиня управління старовини Ізраїлю Алла Нагорська.
Зазначається, що яйце було трохи тріснуте, тому весь його вміст витік. Залишилася тільки частина жовтка, який зберігся для ДНК-аналізу.