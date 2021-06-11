Виявлено яйце віком понад тисячу років

Археологи в Ізраїлі виявили майже ціле куряче яйце, вік якого приблизно одна тисяча років. Розкопки проводили біля міста Явне, повідомляє Обозреватель.

Про це пише﻿ Israel Antiquities Authority. Знахідка датується візантійським періодом.

"Фрагменти яєчної шкаралупи відомі з попередніх періодів, але через тендітні шкаралупи яєць майже не збереглися цілі курячі яйця. Навіть на світовому рівні це вкрай рідкісна знахідка" , – розповіла докторка Лі Перрі Гель.

Тисячолітнє яйце. Джерело: Israel Antiquities Authority

Вчена додала, що археологи іноді знаходять древні страусині яйця, де товща шкаралупа зберігає їх цілими.

"Навіть сьогодні яйця рідко виживають довго в пакетах супермаркетів. Дивно думати, що це тисячолітня знахідка! Унікальне збереження яйця явно пов'язано з умовами, в яких воно лежало століттями, розташованими у вигрібній ямі, що містить м'які людські відходи, які зберегли його" , – додала археологиня управління старовини Ізраїлю Алла Нагорська.

Тисячолітнє яйце, знайдене в Ізраїлі. Джерело: Israel Antiquities Authority

Зазначається, що яйце було трохи тріснуте, тому весь його вміст витік. Залишилася тільки частина жовтка, який зберігся для ДНК-аналізу.