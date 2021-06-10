У США заарештували 500 учасників штурму Капітолію
Влада США відправили під арешт близько 500 осіб, тим чи іншим способом причетних до штурму Капітолію 6 січня поточного року, повідомляє Кореспондент.
Про це заявив глава ФБР Крістофер Рей під час виступу в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США в четвер, 10 червня.
"Ми заарештували вже близько 500 осіб, причетних до цих подій, це число збільшиться", - зазначив він.
За словами Рея, заарештовані особи звинувачуються в конкретних правопорушення, вчинені під час штурму. При цьому він підкреслив, що влада не переслідувала учасників січневих подій за їх погляди та ідеологію.
"Події 6 січня стали загрозою для членів Конгресу, а також для всієї країни, але піддати людину судовому переслідуванню можна тільки за вчинення конкретних злочинів", - уточнив Рей.