У США заарештували 500 учасників штурму Капітолію

Влада США відправили під арешт близько 500 осіб, тим чи іншим способом причетних до штурму Капітолію 6 січня поточного року, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив глава ФБР Крістофер Рей під час виступу в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США в четвер, 10 червня.

"Ми заарештували вже близько 500 осіб, причетних до цих подій, це число збільшиться" , - зазначив він.

За словами Рея, заарештовані особи звинувачуються в конкретних правопорушення, вчинені під час штурму. При цьому він підкреслив, що влада не переслідувала учасників січневих подій за їх погляди та ідеологію.