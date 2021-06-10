Нова хвиля COVID-19 в Україні: в МОЗ дали прогнози

Чергова хвиля коронавірусу в Україні очікується восени, однак буде слабкіше, ніж попередні три, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телеканалу 1+1 у четвер, 10 червня, повідомляє Кореспондент.

"Швидше за все, ми зіткнемося з черговою хвилею COVID-19, яка буде восени. Це звичайна практика, оскільки ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються в кінці осені - на початку зими" , - зазначив Кузін.

Однак, вважає він, оскільки до осені частина українців вже буде вакцинована від інфекції, а частина перехворіє, то нова хвиля буде мінімальною.