У Британії почалося масове поширення індійського коронавірусу

Переважна більшість нових випадків COVID-19 у Великобританії становлять зараження індійським штамом, відомим як «дельта-варіант, повідомляє Лента.Ру.

Глава британського Мінохоронздоров'я Метт Хенкок заявляє, що частка нового різновиду коронавірусу досягла 91 відсотка серед хворих, пише The Telegraph. Як відзначає видання, показники захворюваності COVID-19 різко зросли в усіх регіонах Англії та особливо - на північному заході країни. Разом з тим поки кількість госпіталізацій в цілому невисока.

Раніше Хенкок висловлював побоювання, що індійський штам коронавірусу може вплинути на темпи зняття обмежень у Великобританії. За його словами, британські експерти будуть працювати з американськими колегами над активізацією зусиль по боротьбі з пандеміями. У відомстві також висловили надію, що дана співпраця сприятиме створенню системи раннього попередження та виявлення захворювань у майбутньому.