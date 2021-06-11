"Це - cкотство": ведуча Мосейчук в ефірі посперечалася з Геращенко

Ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук в прямому ефірі гаряче подискутувала з депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє ТСН. Конфлікт стався під час обговорення "плівок Медведчука". Геращенко звинуватила журналістів "1+1" в тому, що вони нібито не висвітлюють інформацію про українських полонених.

"Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки ми знаємо, він є співвласником телеканалу"1+1". Тут правильні прозвучали речі щодо квартир військовослужбовцям, яких визволили з полону, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів" , - заявила Геращенко.

"Давайте 25% зарплати всіх співробітників каналу "1+1" за місяць ми перерахуємо на закупівлю квартир, наприклад, Івану Дєєву та Ігорю Козловському. Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив" , - сказала вона.

Мосейчук нагадала, що випуски новин на "1+1" завжди починаються з інформації про ситуацію на Донбасі.

"Те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство" , - заявила вона Геращенко.

У відповідь депутат сказала, що скотство - це "спекулювати на життях українців і кримських татар, які перебувають в ув'язненні в Криму і РФ".

"Коли Мочанов сказав, що мати не отримала дзвінка від свого сина, коли він був звільнений, а все це робилося під кабінет п'ятого президента України, дуже хотілося б почути ваші пояснення, чому" , - запитала Мосейчук.

У відповідь Геращенко сказала, що звільнення людей - дуже важка робота.

"Журналісти "1+1" були присутні на всіх звільнення, де була я. Коли ми забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, ми відразу дали тоді їм телефони. Всі звільнення, які відбувалися, — ми відразу передавали телефони, щоб вони могли зробити цей дзвінок. Скотство, Наталя, це спекулювати на цьому" , - підкреслила Геращенко.

Також вона заявила, що на телеканалі за два роки не вийшло жодного сюжету про людей, яких утримує Путін. А Мосейчук звинуватила її у брехні.