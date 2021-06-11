"Це - cкотство": ведуча Мосейчук в ефірі посперечалася з Геращенко
Ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук в прямому ефірі гаряче подискутувала з депутатом від "Європейської солідарності" Іриною Геращенко, повідомляє УНІАН.
Про це повідомляє ТСН. Конфлікт стався під час обговорення "плівок Медведчука". Геращенко звинуватила журналістів "1+1" в тому, що вони нібито не висвітлюють інформацію про українських полонених.
"Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки ми знаємо, він є співвласником телеканалу"1+1". Тут правильні прозвучали речі щодо квартир військовослужбовцям, яких визволили з полону, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів", - заявила Геращенко.
"Давайте 25% зарплати всіх співробітників каналу "1+1" за місяць ми перерахуємо на закупівлю квартир, наприклад, Івану Дєєву та Ігорю Козловському. Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив", - сказала вона.
Мосейчук нагадала, що випуски новин на "1+1" завжди починаються з інформації про ситуацію на Донбасі.
"Те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство", - заявила вона Геращенко.
У відповідь депутат сказала, що скотство - це "спекулювати на життях українців і кримських татар, які перебувають в ув'язненні в Криму і РФ".
"Коли Мочанов сказав, що мати не отримала дзвінка від свого сина, коли він був звільнений, а все це робилося під кабінет п'ятого президента України, дуже хотілося б почути ваші пояснення, чому", - запитала Мосейчук.
У відповідь Геращенко сказала, що звільнення людей - дуже важка робота.
"Журналісти "1+1" були присутні на всіх звільнення, де була я. Коли ми забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, ми відразу дали тоді їм телефони. Всі звільнення, які відбувалися, — ми відразу передавали телефони, щоб вони могли зробити цей дзвінок. Скотство, Наталя, це спекулювати на цьому", - підкреслила Геращенко.
Також вона заявила, що на телеканалі за два роки не вийшло жодного сюжету про людей, яких утримує Путін. А Мосейчук звинуватила її у брехні.
"Ірина, мені завжди роблять зауваження, коли я говорю гострі речі. І коли я кажу слово "брешете"... Мені дуже часто роблять зауваження за слово "брешете". Але в даному випадку ви навіть не обманюєте, Ірина, ви брешете. Бо кожен 19:30 Випуск "ТСН" у нас про фронт. Жоден інший канал не займається так фронтовими справами, як займається канал "1+1", - відповіла вона.