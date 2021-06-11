Російські дипломати поскаржилися на бомбардувальники США біля кордонів РФ

Посольство Росії в Вашингтоні відреагувало на залучення Міноборони США бомбардувальників Boeing B-52H Stratofortress біля російських кордонів у ході навчань НАТО Baltops 2021, повідомляє Лента.Ру.

Заява опублікована в Twitter.﻿ Дипломати назвали використання Пентагоном B-52H, які можуть нести ядерну зброю, в рамках Baltops черговою провокацією.

"Таке "брязкання зброєю" загострює ситуацію в Європі та погіршує атмосферу перед російсько-американським самітом. Ми закликаємо США переглянути свій підхід до європейської безпеки та припинити небезпечну діяльність поблизу кордонів Росії" , - заявили там.

Навчання військово-морських сил Baltops-2021 у Балтійському морі почалися 6 червня. Серед країн-учасників навчань Baltops-2021: Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Швеція, Туреччина, Великобританія і США.