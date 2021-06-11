11 червня 2021 – яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Яке свято 11 червня 2021

Цього дня у світі відзначаються День неприборканої пристрасті, День Жака-Іва Кусто, День в'язаного графіті, повідомляє УНИАН.

У США - День одружень, День «Роблячи життя красивим», День кукурудзи в качанах, День німецького шоколадного торта, в Аргентині - День сусіда, в Гондурасі - День студентів, у Канаді - День пам'яті шахтарів, на Гавайських островах - День короля Камехамеха, в Бразилії - День військово-морських сил, у Данії - День народження принца-консорта Хенріка.

Пам'ятні дати 11 червня, річниці та події

У 1496 році Христофор Колумб - іспанський мореплавець італійського походження, який в 1492 році відкрив для європейців Новий Світ, - завершив свою другу подорож, після чого впав у немилість іспанської королеви через те, що так і не знайшов шлях до Китаю. У своїй останній, четвертій багатомісячній експедиції, під час якої він усе ж хотів знайти новий шлях від відкритих ним земель у Південну Азію, до джерела прянощів, Колумб важко захворів. У такому стані його привезли до Севільї. Колумб не зміг домогтися відновлення дарованих йому прав та привілеїв, а всі гроші витратив на товаришів по подорожах. 20 травня 1506 року в Вальядоліді Христофор Колумб виголосив свої останні слова: «У Твої руки, Господи, я вручаю мій дух». Він помер цього ж дня, на 55-му році життя.

У 1580 році іспанськими конкістадорами з другої спроби був заснований Буенос-Айрес.

У 1742 році Бенджамін Франклін винайшов економічну піч. Франклін - американський політичний діяч, дипломат, винахідник, письменник, журналіст, видавець, масон. Один із лідерів війни за незалежність США. Він також один із розробників дизайну великого друку США. Бенджамін Франклін - єдиний із батьків-засновників, що скріпив своїм підписом усі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення Сполучених Штатів Америки як незалежної держави. Портрет Бенджаміна Франкліна зображений на стодоларовій купюрі Федеральної резервної системи США з 1914 року. Всупереч поширеній помилці, Франклін ніколи не був президентом США.

У 1842 році вийшла в світ поема Миколи Гоголя «Мертві душі». До речі, жанр твору автор сам позначив як поему.

11 червня 1889 року відбулася «меблева» революція. Американці Джон Перді і Джеймс Садгвар із Вашингтона винайшли складаний стілець. Відкриття відбулося тільки з однієї причини - почалася глобальна індустріалізація: люди потягнулися до міст, щільність населення збільшилася, а розміри житла зменшилися. Слідом за цим «відкриттям» почався патентний бум: на диван-ліжко, крісло-ліжко, валіза-бюро, дорожня скриня, що трансформується в ліжко…

У 1965 році королева Єлизавета нагородила орденом Британської імперії музикантів The Beatles / фото wikipedia.org

У 1930 році американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бартон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 м.

У 1955 році сталася найбільша аварія в автоспорті - під час перегонів «24 години Ле-Мана» внаслідок зіткнення великі уламки гоночного автомобіля команди Mercedes влетіли у натовп. Загинуло 83 людини, включаючи гонщика П'єра Левега, 120 отримали поранення. Але перегони не були зупинені. За офіційними даними, це було зроблено для того, щоб глядачі не заповнили дороги, і тим самим не завадили проїзду карет швидкої допомоги. Через вісім годин після аварії команда Mercedes, що лідирувала в перегонах (випереджала команду Jaguar на два кола), відкликала машини.

У 1965 році англійська королева Єлизавета нагородила орденом Британської імперії музикантів групи The Beatles.

У 1990 році на території Української РСР було встановлено час другого часового поясу. Тобто «декретний час», який зрівняв стрілки годинника Києва і Москви, скасували й «московський час» - в Україні він перестав діяти. Годинник перевели ще на 1 годину назад 30 вересня 1990-го. А ось «літній» час зберегли, він діє і сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято

11 червня церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Феодосії Константинопольської / фото ua.depositphotos.com

Православна церква 11 червня вшановує пам'ять преподобної мучениці Феодосії Константинопольської, діви. У народі день назвали «Колосяниця» - в цей час починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить прийшов термін посіву гречки. Звідси ще одна назва дня - «Гречишниця».

Що сьогодні не можна робити

Не можна залишати дітей без нагляду, а чоловікам – працювати в городі та полі.

Прикмети на 11 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато жита - до хорошого врожаю білих грибів;

- день ясний - гарна погода триватиме довго.