Боррель підтвердив свою участь у Кримській платформі

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтримав ініціативу проведення в серпні саміту Кримської платформи та підтвердив свою участь в ньому, повідомляє Кореспондент.

Про це європолітик заявив під час відеоконференції Ради Безпеки ООН, яка проходила в четвер, 10 червня.

"Я вітаю ініціативу президента Зеленського скликати саміт Кримської платформи, має намір прийняти в ньому участь разом з президентом (Європейської Ради - ред.) Мішелем і сподіваюся, що там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН" , - сказав Боррель.

Також в ході виступу він висловив підтримку України, назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі, у зв'язку з чим закликав Радбез ООН докласти більше зусиль для підтримки миру в Україні.