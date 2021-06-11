Група французьких політиків відвідала зону ООС

10 червня на КПВВ "Гнутове" з візитом перебували депутати Національних зборів Французької Республіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформує Держприкордонслужба. Французькі парламентарії ознайомились із ситуацією в межах гуманітарного дорожнього коридору, де пересування громадян зараз блокується російсько-окупаційними військами.

"Переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території України. Тоді як у нас в контрольному пункті перебуває достатня кількість прикордонників, готових забезпечити пропуск" , - розповів гостям в.о. начальника Донецького прикордонного загону полковник Сергій Лозинський.