Курс валют НБУ на 11 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 10 июня, повысился на 2 коп до 27.11 за 1 доллар.

Евро подешевел на 4 коп до 32.99 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 июня 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 38.24 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 30.24 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 7.37 за 1 польский злотый.