Який кросовер можна купити замість Toyota RAV4
Сегмент компактних кросоверів С-класу, як і в усьому світі, в Україні дуже популярний. Король сегменту на думку вітчизняних покупців – Toyota RAV4 з ціною від 700 тис. грн. Чи існує альтернатива, і скільки все це коштує, повідомляє Обозреватель.
Сайт зібрав кращих суперників Toyota RAV4, які майже ні в чому не поступаються японському бестселеру. Асортимент дійсно широкий.
Citroen C5 Aircross – класичний суперник RAV4. Стильний, сучасний і практичний автомобіль. Просять мінімум 755 700 грн.
Новий Ford Kuga – досить дорогий компактний кросовер. Однак ця модель – одна з найбільш свіжих пропозицій в сегменті. Ціна від 855 500 грн.
Улюблена багатьма Honda CR-V теж виступає в цьому класі. Виглядає ефектно і дуже сучасно, проте коштує від 1 106 900 грн. Щоправда, за цю суму покупці отримують багате оснащення, повний привід і турбований 193-сильний мотор.
Гаряча новинка сезону – новітній Hyundai Tucson, цю машину українські автомобілісти дуже люблять. Після зміни покоління модель тільки посилить свої позиції – цьому допоможе і ціна від 704 800 грн.
Дуже сильні позиції в сегменті займає японський кросовер Mazda CX-5. До традиційних переваг автомобіля відносять приємну поведінку на дорозі, ефектний дизайн і дуже якісний інтер'єр преміального рівня. Коштує машина мінімум 785 900 грн.
Mitsubishi Outlander нового покоління до України поки не прибув, тому на нашому ринку все ще пропонують "ветерана" від 599 000 грн. Поточна генерація кросовера з'явилася в 2012 році і зазнала кілька оновлень. Надійний автомобіль перевірений часом, та й ціна моделі дуже приваблива.
Nissan X-Trail – ще один "старик", який, тим не менш, виглядає дуже ефектно і актуально. Бонус – ціна від 608 300 грн за одного з найбільших представників сегменту. Модель нового покоління вже відгриміла світову прем'єру. До речі, тепер вони з Mitsubishi Outlander родичі.
Значного виду Renault Koleos позиціонується як статусна модель. Ціна відповідна – від 890 100 грн. На стороні машини – стильний "дорослий" дизайн, надійність і багате оснащення.
Тепер і у Seat є кілька кросоверів. Зараз нас цікавить Ateca, за який в базовій комплектації просять 797 000 грн. Ціна, судячи з огляду сегменту, середня. Попит на автомобіль приблизно такий же, але оснащення і дизайн на висоті.
VW Tiguan – межа мрій для багатьох українців. Але після рестайлінгу ціна злетіла до мінімальних 1 196 000 грн. Та за ці гроші покупці отримають повний привід, мотор на 220 к.с. і 7-ступеневу DSG.