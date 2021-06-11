Який кросовер можна купити замість Toyota RAV4

Сегмент компактних кросоверів С-класу, як і в усьому світі, в Україні дуже популярний. Король сегменту на думку вітчизняних покупців – Toyota RAV4 з ціною від 700 тис. грн. Чи існує альтернатива, і скільки все це коштує, повідомляє Обозреватель.

Сайт зібрав кращих суперників Toyota RAV4, які майже ні в чому не поступаються японському бестселеру. Асортимент дійсно широкий.

Citroen C5 Aircross – класичний суперник RAV4. Стильний, сучасний і практичний автомобіль. Просять мінімум 755 700 грн.

Citroen пропонує в Україні дуже сучасний C5 Aircross. Джерело: Citroen

Новий Ford Kuga – досить дорогий компактний кросовер. Однак ця модель – одна з найбільш свіжих пропозицій в сегменті. Ціна від 855 500 грн.

Ford Kuga зовсім нещодавно змінив покоління. Джерело: Ford

Улюблена багатьма Honda CR-V теж виступає в цьому класі. Виглядає ефектно і дуже сучасно, проте коштує від 1 106 900 грн. Щоправда, за цю суму покупці отримують багате оснащення, повний привід і турбований 193-сильний мотор.

Honda CR-V коштує недешево, але відмінно оснащена. Джерело: Honda

Гаряча новинка сезону – новітній Hyundai Tucson, цю машину українські автомобілісти дуже люблять. Після зміни покоління модель тільки посилить свої позиції – цьому допоможе і ціна від 704 800 грн.

Новий Tucson виглядає дуже ефектно. Джерело: Hyundai

Дуже сильні позиції в сегменті займає японський кросовер Mazda CX-5. До традиційних переваг автомобіля відносять приємну поведінку на дорозі, ефектний дизайн і дуже якісний інтер'єр преміального рівня. Коштує машина мінімум 785 900 грн.

Mazda CX-5 подобається українським покупцям. Джерело: Mazda

Mitsubishi Outlander нового покоління до України поки не прибув, тому на нашому ринку все ще пропонують "ветерана" від 599 000 грн. Поточна генерація кросовера з'явилася в 2012 році і зазнала кілька оновлень. Надійний автомобіль перевірений часом, та й ціна моделі дуже приваблива.

Нинішній Outlander застарів, але пропонується за привабливу ціну. Джерело: Mitsubishi

Nissan X-Trail – ще один "старик", який, тим не менш, виглядає дуже ефектно і актуально. Бонус – ціна від 608 300 грн за одного з найбільших представників сегменту. Модель нового покоління вже відгриміла світову прем'єру. До речі, тепер вони з Mitsubishi Outlander родичі.

Nissan X-Trail – класика сегменту кросоверів. Джерело: Nissan

Значного виду Renault Koleos позиціонується як статусна модель. Ціна відповідна – від 890 100 грн. На стороні машини – стильний "дорослий" дизайн, надійність і багате оснащення.

Koleos виглядає дуже серйозно. Джерело: Renault

Тепер і у Seat є кілька кросоверів. Зараз нас цікавить Ateca, за який в базовій комплектації просять 797 000 грн. Ціна, судячи з огляду сегменту, середня. Попит на автомобіль приблизно такий же, але оснащення і дизайн на висоті.

Seat Ateca виглядає стильно, але модель не найдоступніша. Джерело: Seat

VW Tiguan – межа мрій для багатьох українців. Але після рестайлінгу ціна злетіла до мінімальних 1 196 000 грн. Та за ці гроші покупці отримають повний привід, мотор на 220 к.с. і 7-ступеневу DSG.