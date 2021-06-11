СБУ ліквідувала схему розкрадання держкоштів на підприємстві Міноборони

Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб одного з держпідприємств Міністерства оборони у завданні збитків державі в розмірі понад п'ять мільйонів гривень, повідомляє Кореспондент.

Про це передає пресслужба СБУ. Відзначається, що військова контррозвідка СБУ викрила протиправну схему, яка полягала в розкраданні державних коштів під час незаконного використання фондів Міноборони.

Як вдалося встановити, чиновники передавали державне майно в оренду комерційним структурам шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг).

На території держпідприємства були проведені обшуки з метою документування протиправної діяльності.