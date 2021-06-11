Антитренд 2021: які речі зіпсують будь-який літній образ

Нарешті настало спекотне літо, тому варто якомога раніше продумати образи, які підійдуть і для літнього променаду, і для побачення, і на роботу, повідомляє Обозреватель.

Але якщо з модними новинками більш-менш зрозуміло, то деякі речі з нашого гардероба вже давно перестали бути актуальними. Від яких предметів одягу варто відмовитися влітку 2021?

Ультракороткі шорти в обтяжку

Ця річ зробить будь-яку модницю вульгарною і продемонструє всім навколишнім, як повинен виглядати несмак. Навіть з ідеальною фігурою без жодного натяку на целюліт такі короткі шорти зіпсують будь-який образ, навіть ультратрендовими плетеними сандалями та яскравою сорочкою. Краще звернути увагу на більш доречні шорти у формі трапеції довжиною трохи вище коліна.

Ця річ зробить будь-яку модницю вульгарною

Тонкі окуляри

Якщо ви так і не встигли приміряти на себе образ рейвера з 1990-х, то доведеться тимчасово відкласти цю затію. Сьогодні на заміну тонким окулярам приходять витягнуті прямокутні і з прозорим склом.

Тонкі окуляри вийшли з моди

Неякісні білі штани

Білі штани носити можна, однак якщо вони не облиплий і з матеріалу, який не просвічує, інакше такі штани підкреслять не тільки смужки спідня білизна, але і кожну складочку і кожен зайвий грам на стегнах.

Білі штани носити можна, однак якщо вони не в обтяжку і з матеріалу, який не просвічує

Браслети із шармами

Вже неважливо скільки у вас шармів на браслеті і який браслет – з чистого золота або срібла. В тренді 2021 року – мінімалізм, тому якщо і шкода відкладати браслет до кращих часів, то варто з нього познімати квіточки і сердечка з камінчиками і залишити як базу.

В тренді 2021 року – мінімалізм, тому багато шармів на браслеті здешевлять ваш образ

Легінси та велосипедки

Легінси – один з найпідступніших елементів жіночого гардеробу. Тільки всі встигли купити собі велосипедки, як варто від них відмовитися і вибирати широкі шорти. Так і з легінсами. Найбільшу небезпеку для фігури вони представляють в комплекті з підборами. Ці елементи гардеробу краще залишити для занять спортом.

Легінси – один з найпідступніших елементів жіночого гардеробу

Рвані джинси

Рвані джинси вже давно вийшли з моди, так що радимо відкласти їх на дальню полицю до кращих часів. Недбалість образу варто додавати лише зачіскою, хусткою або многослойністью. Також в тренді джинси з необробленим краєм і міні розрізами, з яких не "вивалюються" коліна.

Рвані джинси вже давно вийшли з моди

Поясна сумка або бананка

На превеликий жаль працівників ринку і білетерів, така сумка вже не модна – з нею тепер тільки на фітнес або, в крайньому випадку, в аеропорт. Щоб виглядати стильно, замініть її на яскраві мікросумки на ланцюжках в стилі Jacquemus або Chanel. У неї навряд чи поміститься щось крім помади, але вона точно утримає всі захоплені погляди і розбавить навіть найнудніший образ.

Така сумка вже не модна – з нею тепер тільки на фітнес або, в крайньому випадку, в аеропорт.



