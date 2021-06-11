Збір урожаю ягід: скільки платять наші і польські фермери

Урожай ягід в Україні цьогоріч затримується через холодну весну, але попит на працівників у сфері сільського господарства зростає з кожним днем, повідомляє UBR.

Польща як і раніше залишається головним нашим конкурентом з вирощування ягідних культур і основним претендентом на українських працівників у цій сфері. І якщо карантинний рік дозволив стримати відтік трудових мігрантів з українських полів, то цього року місцеві аграрії налаштовані не так оптимістично.

"Ми в основному намагаємося залучати працівників з прилеглої до нас області. Торік кордони були закриті й охочих працювати було більше. В позаминулому році був дефіцит. У цьому - поки бачимо, що охочі є, але подивимося, як люди будуть приїжджати. Псування врожаю ми не допустимо і повинні зібрати в термін, а в разі чого будемо піднімати тарифи на працю збирачів ", - коментує головний агроном компанії "Еко Парк" Федір Прима.

Ручну працю не замінять машинами

Ручна праця залишається незамінною для збору найбільш популярних у споживачів ягід: полуниці, малини, лохини, чорниці, ожини й суниці. Комбайнами збирається тільки чорна смородина, яка в основному йде на переробку - для виробництва джемів і варення.

Першу робочу силу починають залучати ще в травні, коли в парниках дозріває полуниця. Однак використання ремонтантних сортів (цвітуть кілька разів за сезон) значно розширило сезон ягід в Україні і дозволило отримувати урожай аж до перших заморозків у жовтні.

Цей фактор посприяв зростанню інтересу у працівників до місцевих господарств і дозволив бути при роботі впродовж шести місяців. У час, що залишився року більшість зі збирачів можуть встати на біржу праці й отримувати соціальні виплати.

"Багато українських ферм почали співпрацювати з іншими господарствами - тими, хто вирощує більш пізні ягоди або фрукти. Наприклад, ті ж черешні ми механічним шляхом струшуємо, а перебираємо на продаж вручну. Потім йдуть персик, нектарин, яблука. Тут же і овочеві культури, які вимагають багато ручної праці - починаючи з прополювання, прибирання - не в увсіх це поставлено на механізацію. Це допомагає утримати людей і розраховувати, що вони повернуться до вас на наступний рік ", - говорить керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Олександр Хорєв.

Будують поля і будинки для трудяг

У північних і центральних частинах країни відтік трудящих ще вдається якось стримувати, проте близькість західних областей до кордону з Польщею створює там велику конкуренцію за працівника.

У пошуках нових способів заохочення місцеві роботодавці тепер готові пропонувати не тільки трансфер і питну воду, а й повноцінні обіди, будують безкоштовні гуртожитки і навіть футбольні поля для проведення дозвілля - аби люди залишалися.

Польща, у свою чергу, хоч і відчуває дефіцит працівників, але на особливі інвестиції не готова. Максимум - безкоштовне проживання в кемпінгу в безпосередній близькості до поля. А залучають в основному зарплатними пропозиціями.

За яку ягоду більше платять

Порівнюючи зарплати, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник робить акцент на тому, що цей бізнес прямо залежить від погодних умов.

"За збір ягід у Польщі цьогоріч сплачують від $ 800 до $ 1200 / міс. Але якщо йде дощ - не вийдеш в поле, а плата йде саме за обсяг зібраного. Також, якщо неврожай - десь заморозки, десь не встигла ягода дозріти і т.д. - це теж впливає на підсумковий заробіток. Потрібно зібрати не менше 40 кг ягоди в день. Чи вдасться вам стільки зібрати? Той же самий формат в Україні ", - говорить він.

Наразі найбільші ставки за збір врожаю в Україні озвучують фермери, які вирощують лохину і малину. Вони очікують від 10-12 грн / кг зібраної ягоди і обіцяють щоденний дохід від 400 до 600 грн в залежності від працездатності найманця.

Для порівняння, в Польщі запропонують уже 800-1000 грн.

Високі оклади для цих видів ягід пов'язані з тим, що вирощують її суто на експорт і за останні роки було добре налагоджено ланцюг оптових закупівель. Минулого неврожайного року лохину продавали за $ 10 за кг. Цьогоріч ціну можуть трохи зменшити зважаючи на хороші прогнози на врожай.

На малину вартість може бути в районі торішніх 40 грн / кг. І оскільки за останні два роки ціна на ці ягоди зросла, ніхто з учасників ринку не зацікавлений у несвоєчасному зборі.

"Якщо буде не вистачати рук - я можу заплатити і більше. Пропозиція робочої сили збільшилася і мені вже зараз телефонують, що хочуть працювати. А два роки тому я сам шукав людей. Зараз у мене внутрішня пропозиція вище, ніж затребуваність робочої сили", - ділиться керівник фермерського господарства "Файна поляна" Тарас Андрійчук.

З переваг роботи в Україні фермери називають більш нормований робочий день, тоді як у Польщі збір ягоди може проходити з 6:00 ранку до 12:00 ночі. Наші фермери пропонують роботу з 9:00 до 18:00, що особливо приваблює жінок - вони закінчують роботу в поле і після цього можуть повноцінно приділити час домашньому господарству і сім'ї.

Чи захочуть українці їхати в Польщу

Якщо українські власники погодяться платити збирачам ягід гідну зарплату, дефіциту працівників цього року вони відчувати не будуть. Однак їм варто задуматися і над тим, що в наступні роки складнощів з попаданням наших працівників до Польщі через пандемію не буде, і дефіцит робочої сили буде більш відчутним.

"За копійки працювати ніхто не захоче і це - нові реалії, тому їм доведеться переглядати власні бізнес-моделі", - коментує заступник директора інформаційної компанії "ПроАгро Груп" Марія Колесник.

Ще один фактор не на користь Польщі - перехід з відкритого ґрунту в закритий: парники, теплиці. Робота в них в спеку значно ускладнюється і стає майже нестерпною. Працівники розповідають, що готові були працювати в купальниках, щоб хоч якось полегшити умови роботи.

Проте експерти згодні, що при хороших погодних умовах і високій продуктивності заробити в Польщі вийде вдвічі більше, ніж в Україні. Але явище це може бути тимчасовим.

"За деякими видами популярних ягід поляки знижують обсяги виробництва саме через успішне українське виробництво. Наприклад, малина з України за останні чотири роки сильно витіснила польську. Польща закуповує заморожену ягоду в Україні і перепродує її в інші країни під своїми брендами", - говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Тому, якщо українці і будуть продовжувати їздити в Польщу для збору ягід, то швидше за все цілеспрямовано на полуницю. На сьогодні площа посадок під неї в цій країні займає майже 90% від усіх ягідних плантацій.