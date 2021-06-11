У Бразилії хочуть скасувати носіння масок для вакцинованих

Міністерство охорони здоров'я Бразилії планує скасувати носіння масок для вакцинованих людей. Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, повідомляє УНІАН.

У своєму виступі Болсонару зазначив, що карантин повинен застосовуватися тільки для інфікованих людей. Також він додав, що зняти маски можуть і ті, хто перехворів на COVID-19 й отримав імунітет.

"Вони (маски – прим. ред.) корисні для інфікованих. Карантин призначений для інфікованих", – заявив президент Бразилії.

Також міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога повідомив, що Болсонару попросив його провести дослідження використання масок в Бразилії. Однак перед комісією Сенату він дав свідчення з розслідування, в якому зазначив, що для запобігання передачі інфекції слід використовувати маски.

Зазначимо, що Бразилія стала ще однією гарячою точкою поширення коронавірусу і смертності від цієї хвороби. Країна втратила понад 480 000 осіб.

Однак вакцинація в країні просувається повільно – 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини й тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.

Зараз в країні проводиться розслідування, в рамках якого Сенат з'ясовує причетність Болсонару до такої ситуації. Президента звинувачують в тому, що він не серйозно ставиться до загрози коронавірусу і не робить достатньо для боротьби з хворобою.