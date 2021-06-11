Сердечники та спека: кардіолог дала кілька порад
Синоптики прогнозують спекотне літо, попри те, що воно почалося з дощів. В деякі дні очікується до 40 градусів тепла. При цьому, щоб підтримати свій організм, відпустка в санаторії – добре, але не панацея, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповіла відомий кардіолог, доктор медичних наук Катерина Амосова в програмі "Добрий вечір" на KYIV LIVE.
За її словами, необхідний постійний контроль за дотриманням здорового способу життя. При цьому в спеку краще поберегти себе і не виходити на вулицю. Найкраще перебувати вдома під кондиціонером. Для людей з серцево-судинними захворюваннями - це дуже важливо.
Також вона зазначила, що пожежі в лісах негативно впливають на здоров'я, оскільки маленькі тверді частинки ушкоджують стінки судин і це сприяє виникненню інфарктів і інсультів.
Тому, щоб уникнути проблем і помилувати власний організм, людям, що мають проблеми з серцем, варто стежити за артеріальним тиском, адже він може і зменшуватися, і збільшуватися.
Кардіолог радить вимірювати тиск регулярно. І в разі збоїв не зволікати і звертатися до лікаря.
У спекотні дні не можна
- довго перебувати на сонці, особливо з 12:00 до 18:00;
- збільшувати фізичні навантаження;
- вживати алкоголь;
- тривалий час перебувати за кермом - реакція знижується, зростає ризик ДТП;
- допускати різке коливання температур - зі спеки в холодну воду. Навіть якщо гарячу відключили ЖКГ. Це може бути смертельно небезпечним;
Що потрібно робити?
- по можливості обладнати будинок кондиціонером;
- намагатися виходити з дому рано вранці або пізно ввечері;
- уникати прямих сонячних променів;
- надягати легкий, просторий одяг і капелюх, бейсболку тощо;
- пити не менше 2 літрів води на добу;
- приймати частіше прохолодний душ (не крижаний!), прикладати змочений в холодній воді рушник до потилиці і шиї.