Україна почала "незвичний" імпорт газу для закачування

Імпорт газу для закачування у ПГХ на сьогодні відбувається повільно і складає лише 3 млн кубометрів на добу, повідомляє Деловая столица.

"Дуже повільно, але вже розпочався імпорт газу для закачування. Наразі він складає лише 3 млн м3 на добу. Імпорт з початку місяця склав 15.7 млн м3, при чому 100% було імпортовано з Угорщини, а не зі стандартного словацького напрямку. Всього з початку року було імпортовано 577 млн м3, з них 511 млн м3 (88%) з Угорщини", — написав генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон в Facebook.

Макогон також нагадав, що відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС торік дозволило диверсифікувати джерела постачання та створити конкуренцію між ними.

Україна має намір збільшити запаси газу в сховищах до наступного опалювального сезону в обсязі не менше 17 млрд кубометрів. 10 червня Кабмін зобовʼязав комунальників почати підготовку до зими.