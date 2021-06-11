Через негоду без електрики в Україні залишилися 47 населених пунктів

В Україні через ускладнення погодніх умов знеструмлені житлові будинки. Загалом, без світла 47 населених пунктів, повідомляє РБК-Украина.

Станом на 7:00 11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено населені пункти у 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 та Луганська - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



