У Литві побудують табір для біженців з Білорусі

Литва побудує табір для біженців з Білорусі на 350 осіб в Центрі реєстрації іноземців (URC) в Пабраде, повідомляє Кореспондент.

Так влада Литви хоче контролювати наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Зараз Центр реєстрації іноземців використовується для розміщення прохачів притулку та мігрантів без документів.

Глава URC Александрас Кісловас підкреслив, що хоч табір для біженців - не те ж саме, що звичайне житло, але люди будуть забезпечені в ньому усіма необхідними зручностями.

"Ці намети, звичайно, не мають нічого спільного з туристичними наметами. Це сучасні намети з вентиляцією, з системою кондиціонування, опалення" , - пояснив Кісловас.

Також деяких біженців будуть розміщувати в звичайних житлових приміщеннях.

"Вибір житла буде залежати від уразливості прибувають іноземців, будь то самотні люди, сім'ї з дітьми або матері-одиночки. І ми думаємо, що проживання в наметах буде запропоновано одиноким людям", - додав Кісловас.

Влада Литви вважає, що ситуація в Мінську може сприяти незаконній міграції з Білорусі. За даними литовських прикордонників, близько 300 мігрантів з Іраку та Білорусі прибули в Литву в цьому році.