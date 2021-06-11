Мобільні оператори відмовилися від непопулярного сервісу

Три найбільший стільникових оператора України повністю або частково відмовилися від сервісу дистанційній ідентифікації Mobile ID, повідомляє UBR.

"З 17 червня 2021" Київстар "припиняє підключення нових абонентів до послуги Mobile ID, а також закриває можливість випуску, поновлення і продовження терміну дії сертифікатів електронних ключів для всіх користувачів сервісу", - заявила компанія на своєму офіційному сайті.

З 1 листопада поточного року даний сервіс "Київстар" закриє в повному обсязі. Своє рішення оператор пояснив "цілою низкою чинників на ринку довірчих послуг України та подальшої економічною недоцільністю підтримки і розвитку технології Mobile ID".

Два інших оператора також звернули або не розвивають Mobile ID.

"Більшість державних і комерційних сервісів, що вимагають електронну ідентифікацію та кваліфікований електронний підпис, використовують інші технології. Це робить подальшу підтримку послуги недоцільним", - заявили в Vodafone.

У прес-службі lifecell повідомили, що до підключення нових користувачів до Mobile ID поки призупинено.

"Послуга активна тільки для існуючих користувачів", - прокоментували в компанії.

"Київстар" запустив Mobile ID в дослідну експлуатацію в грудні 2017 року, а через рік здійснив національний комерційний запуск послуги. Схожі сервіси запустили і інші великі оператори.

Технологія Mobile ID надавала громадянам і бізнес-компаніям можливості віддаленої ідентифікації на державних і комерційних електронних ресурсах і підписання документів онлайн.