Разумков розповів про "вакцину для економіки"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в умовах пандемії COVID-19 українська економіка потребує додаткових стимулів для розвитку, повідомляє Деловая столица.
Він наголосив на необхідності зосередитися на підтримці української промисловості.
"У нас сьогодні ковід. І ми багато говоримо про вакцини для здоров’я людей. Але пандемія б’є не лише по здоров’ю — вона сильно б’є і по економіці. Ми бачимо це в усіх країнах світу. Думаю, на рівні законодавчих актів та всієї влади — президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради — можемо виробляти "вакцину для економіки", яку будемо застосовувати, щоб вона швидше перемогла всі негаразди", — сказав Разумков.
Він також відзначив необхідність стимулювати залучення інвестицій.
"Ми маємо створювати економічні важелі, які будуть впливати на те, щоб український бізнес розвивався, ставав потужним, щоб він знову ставав промисловим", — зазначив спікер.
Від додав, що частка переробної галузі в промисловості має збільшуватися. У ВВП ця частка зменшилася за останні 10 років з 30% до 20%.
Дмитро Разумков також нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні законопроект щодо діяльності індустріальних парків, який може стати серйозним поштовхом для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.
Крім того, він зазначив, що міцна економіка сприятиме інтеграції України до ЄС.
"Ми всі з вами прагнемо прийти до Європейського Союзу. Це буде непростий шлях. Для того щоб нам легше було його пройти, попереду країни має рухатися наш економічний потенціал, переробна промисловість, кінцеві товари, які будуть давати і експортну виручку країні, і демонструватимуть нашим європейським колегам позитивні речі, які є в країні", — сказав голова ВРУ.