Разумков розповів про "вакцину для економіки"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в умовах пандемії COVID-19 українська економіка потребує додаткових стимулів для розвитку, повідомляє Деловая столица.

Він наголосив на необхідності зосередитися на підтримці української промисловості.

"У нас сьогодні ковід. І ми багато говоримо про вакцини для здоров’я людей. Але пандемія б’є не лише по здоров’ю — вона сильно б’є і по економіці. Ми бачимо це в усіх країнах світу. Думаю, на рівні законодавчих актів та всієї влади — президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради — можемо виробляти "вакцину для економіки", яку будемо застосовувати, щоб вона швидше перемогла всі негаразди" , — сказав Разумков.

Він також відзначив необхідність стимулювати залучення інвестицій.

"Ми маємо створювати економічні важелі, які будуть впливати на те, щоб український бізнес розвивався, ставав потужним, щоб він знову ставав промисловим" , — зазначив спікер.

Від додав, що частка переробної галузі в промисловості має збільшуватися. У ВВП ця частка зменшилася за останні 10 років з 30% до 20%.

Дмитро Разумков також нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні законопроект щодо діяльності індустріальних парків, який може стати серйозним поштовхом для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій.

Крім того, він зазначив, що міцна економіка сприятиме інтеграції України до ЄС.