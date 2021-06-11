Нацполіція витратить 170 млн на закупівлю електрошокерів

Нацполіція витратить 170 млн на закупівлю електрошокерів

Національна поліція оголосила тендер на закупівлю електрошокерів очікуваною вартістю 170,98 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з умовами тендеру, поліція планує закупити 1022 комплектів електрошокової зброї контактно-дистанційної дії (з джерелом живлення і спеціальною кобурою), а також 41,9 тис картриджів до неї. Крім того, закуплять 73 датакабелів.

Строк поставки товарів - до 20 грудня.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 12 липня, а самі торги заплановані на 17 серпня.

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