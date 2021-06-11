Нацполіція витратить 170 млн на закупівлю електрошокерів

Національна поліція оголосила тендер на закупівлю електрошокерів очікуваною вартістю 170,98 млн грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Згідно з умовами тендеру, поліція планує закупити 1022 комплектів електрошокової зброї контактно-дистанційної дії (з джерелом живлення і спеціальною кобурою), а також 41,9 тис картриджів до неї. Крім того, закуплять 73 датакабелів.

Строк поставки товарів - до 20 грудня.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 12 липня, а самі торги заплановані на 17 серпня.