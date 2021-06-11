Топ 6 золотих правил, які допоможуть уповільнити старіння

Ми не можемо омолодитися - неможливо повернути процеси назад. Але уповільнити перебіг процесів старіння можливо! Як? На це питання відповіла нутриціолог Лора Філіппова, повідомляє РБК-Украина.

На сторінці в Instagram вона перерахувала топ-6 правил, які допоможуть продовжити молодість.

Старіння можна відстрочити за допомогою впровадження в свій спосіб життя певних правил вже зараз, якщо вам за 30-35 і вже тим більше, якщо вам за 40-50.



﻿1.Фізична активність.

Наш мозок витрачає дуже багато зусиль на координацію рухів. Саме тому, якщо ми хочемо зберегти здорову когнітивну функцію мозку, нам потрібні не кросворди, а бути активним, рухатися + вправи на координацію рухів. Наприклад, танці. А також приділяти увагу дрібній моториці рук - будь-яке творче хобі руками піде на користь.

2.Дотримання принципів харчування:

гіпокалорійність раціону. У 40 років вам потрібно з'їдати менше калорій, ніж в 20

перерозподіл споживання білка (більше отримувати його з рослинної їжі)

скорочення споживання цукру і солі.

3.Нормалізація сну. Тут все зрозуміло: погано спимо - погано відновлюємося.

4.Відмова від шкідливих звичок кинути палити, істотно знизити вживання алкоголю.

5. Ліки і БАД.

За свідченнями! Це не означає, що приймаючи ту чи іншу добавку ми зробимо собі краще! Це означає, що приймати їх потрібно виключно для корекції, коли щось йде не так.

6.Рання діагностика вікозалежних захворювань.

Регулярний чек ап здоров'я, щоб вчасно помітити зниження функцій організму і мати можливість на це вплинути. Ну і найголовніше: все це працює тільки в комплексі й при систематичній практиці.