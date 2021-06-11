Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими на Донбасі

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що українці, звільнені з полону бойовиків на Донбасі, були жертвами сексуального насильства. Від рук терористів "Л/ ДНР" постраждали чоловіки і жінки, повідомляє Обозреватель.

Геращенко закликала створити колективний позов до Росії щодо кожного, хто катував або вбивав українців на Донбасі.

"Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків і жінок скаржилися, що вони були жертвами групового згвалтування", - заявила Геращенко.

За її словами, про такі тортури немає інформації ні в одному міжнародному доповіді. Геращенко пояснила, що для цього необхідно не просто свідчення, а й спеціально проведене обстеження по протоколу. Щоб усі звільнені з полону його проходили, в прокуратуру подали відповідну пропозицію.

"Коли ми забирали людей без рук, коли ми забирали людей без геніталій - це не може прощатися ", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, що українці, які повернулися додому в рамках обміну полоненими, підтвердили факти побиття і нелюдського поводження з ним з боку терористів "Л/ДНР" під час утримування на окупованій території Донбасу.

Відомо також, що в окремих місцях одночасно утримувалися в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, до того ж без належного забезпечення медичною допомогою та харчуванням.