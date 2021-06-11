Аграріїв хочуть обкласти новим податком

У боротьбі за додаткові надходження в бюджет напередодні відкриття земельного ринку уряд вирішив обкласти податком користувачів земель сільськогосподарського призначення, повідомляє Телеграф.

При цьому податки українські чиновники сподіваються отримати не тільки з фермерів, а й з українців, які ведуть особисте господарство на землі. У всякому разі, теоретично.

Мільярди із землі й особистого господарства

Законопроект №5600 може викликати подорожчання всього нового житла в країні на 20-25% і вторинного на 10-15%, однак, крім ринку нерухомості, документ зачіпає інтереси багатьох категорій населення. Одна з них - фермери, і навіть українці, які отримали 2 гектари землі для ведення особистого селянського господарства.

Так, статтю 165 Податкового кодексу України планується видати в новій редакції і, згідно з нею, з доходу, отриманого в результаті продажу сільськогосподарської продукції з оброблюваної земельної ділянки більше 0,5 га доведеться платити податок на доходи фізичних осіб. Зараз податок слід платити лише з земельної ділянки площею понад 2 гектари.

Таким чином, під дію нового законопроекту і податку підпадуть усі українці, які безкоштовно отримали від держави 2 гектари для ведення особистого селянського господарства, і всі ті, хто вирішив сам обробляти свій пай сільськогосподарської землі, а не здати його в оренду.

Скільки саме українців підпадуть під дію цього закону - зрозуміти складно. У 2018 році компанія GfK за результатами дослідження на замовлення програми "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні" прийшла до висновку, що 78% власників паїв в Україні їх здають в оренду. За даними ж Державної податкової служби за 2019 рік, на які посилалися автори законопроекту №3131, з 3,6 млн власників паїв більше половини - 2,3 млн - обробляли свої паї самостійно.

Також під податки підпадуть усі господарства, зокрема фермерські, які мають у власності, оренді та інше користуванні землю сільськогосподарського призначення. Для всіх землекористувачів Кабмін пропонує ввести мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ), що вираховується за формулою, в яку входить нормативна грошова оцінка ділянки 1 га землі, площа ділянки, коефіцієнт 0,05 і кількість календарних місяців, протягом яких він володіє землею.

Так, якщо йдеться про ділянку землі площею в 4 гектари (середній пай в Україні) і нормативною вартістю 30 000 гривень за гектар, МПЗ складе 0,05 від 120 000 гривень або 6 000 гривень на рік. Якщо ж платниками податків є фізособи-підприємці, що працюють на 4-й групі спрощеної системи оподаткування, їх МПЗ буде удвічі менше.

Треба сказати, що це вже друга спроба проштовхнути зобов'язання аграріїв платити МПЗ. Перша відбулася ще влітку 2020 року - тоді в ВР надійшов законопроект №3131, яким також хотіли зобов'язати аграріїв платити всі ті ж 5% грошової оцінки землі у вигляді податку. Однак до його розгляду нардепи тоді так і не приступили.

І влітку 2020 року, і зараз, автори даної норми стверджують, що тим самим борються з відхиленнями від податків, коли земельна ділянка офіційно не обробляється або не має офіційного власника, а на ділі приносить дохід певним особам.

Ідея хороша, але реалізація "кульгає"

Як розповіли у Всеукраїнській Аграрної Раді, загалом ідею законопроекту про введення МПЗ вони підтримують, оскільки до 30% сільськогосподарських земель України (близько 8 млн га), обробляють зараз "в чорну". В результаті добросовісні платники податків змушені платити за 1400-6000 гривень податків з гектара, а ті, хто працює "в чорну", платять усього 150 гривень. З метою розв'язання цієї проблеми і був розроблений законопроект №3131, який пізніше допрацьовувався. Його норми увійшли до запропонованого Кабміном законопроекту №5600, але в "значно перекрученому вигляді".

"Перш за все ми вважаємо, що 5% від нормативної оцінки землі (в середньому 1400 гривень за 1 гектар) - це багато, тим більше що не враховується єдиний соціальний внесок. Так що за фактом податкове навантаження складе близько 6,5%. На наш погляд, було б правильніше знизити НГО до 4%, причому разом з ЄСВ ", - говорить заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов.

Турбує питання і аграріїв, які орендують землі у юридичних осіб, або придбали їх у власність, але мінімальне податкове зобов'язання встановлюється на загальному рівні. За словами ж співрозмовника видання, для них повинна діяти половинна ставка мінімального податку, тому що з таких земель не сплачується податок на доходи фізичних осіб з орендної плати. Оскільки в цьому випадку фізична особа доходу не отримує, зараховувати агровиробникам на сплату мінімального податку буде нічого. У підсумку орендарі і власники таких земель, сплачуючи всі належні податки, все одно будуть змушені доплачувати, що неправильно.

"Також необхідно більш гнучко підійти до питання нормативної грошової оцінки землі. Наприклад, в Одеській області її розмір становить 31 000 гривень, що є завищеним показником, враховуючи погіршення якості ґрунту через брак вологи в південних регіонах країни. Правильніше було б встановити її в розмірі 28 000 гривень для всієї країни, поки не буде готова нова методика оцінки землі з урахуванням рівня вологості і врожайності ", - говорить Соколов.

Нарешті, він звертає увагу на той факт, що МПЗ планується встановлювати для окремої компанії, а не для групи пов'язаних юридичних осіб. Це дозволяє останнім уникати оподаткування шляхом оформлення персоналу та сплати податків в одній компанії.