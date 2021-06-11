Зеленський висловив надію, що НАТО розгляне кроки щодо стримування агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом висловив надію, що на запланованому саміті Альянсу будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресивний дій РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поінформував Єнса Столтенберга про істотні загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресії РФ. Підкреслив важливість для України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу і в дієвості рішення від 2008 року по ПДЧ (план дій для членства в НАТО ) для України", - написав Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент поінформував генсека НАТО про ситуацію з безпекою на Донбасі і про збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Зеленський подякував Столтенбергу за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України і за підтримку в проведенні реформ у сфері безпеки та оборони.