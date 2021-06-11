Газотранспортна система України (ГТС України) експлуатується менш ніж на 20% від своєї проектної потужності, а її утримання обходиться замовникам послуг транспортування дуже дорого, повідомляє УНІАН.

Про це заявив керівник напрямку диспетчеризації компанії "ЙЕ Енергія" Володимир Гноєвий в ході форуму Ukrainian Gas Open.

"Загалом наша ГТС може транспортувати близько 400 мільярдів кубів газу. Водночас Україна для потреб споживання транспортує близько 30 млрд кубів і транзит становить близько 40 млрд. Тобто ми бачимо, що газотранспортна система експлуатується менш ніж на 20% від своєї проектної потужності" , – сказав він.

Володимир Гноєвий зазначив, що неефективне управління газотранспортною системою призводить до значних фінансових втрат.

"На сьогодні обслуговування надлишкової потужності покривається повністю за рахунок транзитних коштів. У разі непродовження транзитного контракту з РФ після 2024 року все це фінансове навантаження ляже на плечі внутрішніх споживачів" , – вказав експерт.

Експерт додав, що Оператор ГТС України торік заробив 47,5 млрд грн від міжнародної діяльності й 10 млрд грн від надання послуг транспортування на внутрішньому ринку, з яких 4 млрд грн отримані за надання послуги балансування.

"З 10 мільярдів, зароблених Оператором ГТС на послузі транспортування газу для внутрішніх замовників, 4 млрд він заробив на врегулюванні щодобових небалансів. Тобто, ОДТСУ фактично заробляє на тому виді діяльності, на якому він, згідно з європейськими нормами і правилами, заробляти не повинен" , – підкреслив Володимир Гноєвий.

Для врегулювання згаданих питань він запропонував створити незалежного Оператора ринку, який би взяв на себе частину функцій, що не належать до повноважень Оператора ГТС, а саме – адміністрування ринку газу.