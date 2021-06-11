У КНР усіма силами намагаються придушити новий спалах COVID-19

Влада Китаю за минулий четвер виявила дев'ять нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, всі зафіксовані в провінції Гуандун. Про це розповіли в Держкомітеті охорони здоров'я КНР у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Всі дев'ять нових випадків зараження виявлені в закритому з початку нового спалаху поширення інфекції районі Лівані, заявив журналістам заступник голови комітету охорони здоров'я адміністративного центру Гуандуна міста Гуанчжоу Чень Бінь.

Він зазначив, що з 21 травня по 10 червня поточного року в місті виявлено 128 випадків внутрішнього зараження, з них сім - безсимптомних.

Всього в минулий четвер у Китаї зафіксовані 22 нові випадки зараження, 13 з них ввезені з-за кордону і дев'ять внутрішніх - всі в Гуанчжоу.

Влада провінції вживає екстрених заходів, щоб не допустити поширення інфекції як усередині, так і на інші райони країни. Налагоджена система масового тестування населення, для всіх жителів Гуандуна з кінця минулого тижня введені обмеження на виїзд за межі провінції. Для того, щоб виїхати, необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до виїзду.

Так, за даними ЗМІ, 18 тис. городянам, у яких були відсутні негативні тести на коронавірус, було відмовлено в авіаперельотах.

Транспортне сполучення обмежене між Гуанчжоу й іншими містами провінції та країни, жителям не рекомендовано без необхідності залишати місця проживання.

Всього в Китаї за час пандемії виявлено 91 359 випадків зараження COVID-19, зафіксовано 4 636 смертей.