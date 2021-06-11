Рожкова планує пропрацювати в НБУ 10 років

Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова розпочала роботу в центробанку з 2015 року, яку планує продовжити ще на чотири роки, повідомляє UBR.

"Рівно 6 років тому почала працювати в без перебільшення в кращому інституті країни і стала частиною кращої команди ... Попереду ще як мінімум чотири роки в Національному банку", - розповіла заступник голови НБУ.

За її словами найскладнішими були три роки - 2015, 2016 і 2020. Так, у 2015-му стартували банківське очищення, курс став гнучким, почали зорієнтувати інфляцію, працювали над трансформацією самого НБУ.

Що стосується 2016- го, тоді почалася робота над перезавантаженням банківської системи. До того ж велася підготовка до приватизації Приватбанку.

"А 2020 й - це просто 2020-й. Нічого навіть додавати не буду", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, Рожкова має 20 років досвіду в банківській справі. В НБУ прийшла в червні 2015 року на посаду директора департаменту банківського нагляду.